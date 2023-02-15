Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır bu sabah, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ve Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili ile birlikte, “Deprem kuşağında olan ülkemizde yapı stokumuzun deprem açısından değerlendirilmesi ve izlenecek yöntemlerin bilgilendirilmesi” başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan KTMMOB Başkanı Tunç Adanır Cumhurbaşkanlığından deprem sonrası kamu binalarının denetlenmesiyle ilgili kendilerine bir talep geldiğini, kendilerinin de önce hastane ve okulların denetlenmesini, sonra diğer kamu binalarına geçilmesini önerdiklerini aktardı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu da toplantıda, İsias Otel’den alınan numunelerin laboratuvarda çalışıldığını, ilgili teknik raporun haftaya kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti; öte yandan sadece bunlara bakılmasının yeterli olmadığını, projenin de görülmesi gerektiğini anlattı.