LTB Çevre Sağlığı Şubesi Amiri Dr. Veteriner Hekim Erkut D. Özgöray sivrisinekle mücadele kapsamında 7 ekibin, sivrisineklerin üreme kaynağı olabilecek su dolu kaplar, kullanılmayan havuzlar, çürük depolar, rögarlar, Haspolat Arıtma Tesisi’nin çevresinde bulunan havuzlar ile tüm göletler ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Özgöray, dere kontrollerini yapan ekiplerin her 21 günlük sürede toplam 26 kilometre uzunluğundaki dereler, gölet, bodrum katları ve yer altı su kaynaklarını içeren günlük 50-100 arası noktayı kontrol ve ilaçlamaları yaptığını kaydederek ilkbahardaki bölgesel temizlikler sonrasında ortaya çıkan ve şikayetlerin de büyük çoğunluğunu oluşturan ot sineğinin ise halk sağlığına zararı olmadığını da kaydetti.

10.000’in üzerinde sivrisinek üreme kaynağı kontrol edilip ilaçlandı

Haspolat Arıtma Tesisi havuzları ile akarsuların kontrol ve ilaçlamasının haftalık olarak devam edildiği ve dere temizliği ile ıslahından sorumlu olan ekiplerin rutin kontrol ve ilaçlamalarını sürdüğünü ifade eden Özgöray, bölge ekiplerinin ise LTB sınırlarındaki 17 bölgedeki 10.000’in üzerinde sivrisinek üreme kaynağını kontrol edip ilaçladıklarını vurguladı.

Talepler “Alo 185 Çözüm Hattı” ile “LTB Whatsapp Hattı”na iletilebilir

Sivrisinek ve haşerelerle ilgili talepler “Alo 185 Çözüm Hattı” ile 0533 883 05 82 numaralı LTB Whatsapp Hattı’na iletilebiliyor.