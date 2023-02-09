Deprem riski olan illeri saydı ve ekledi: Endişe ediyoruz! Deprem riski olan illeri saydı ve ekledi: Endişe ediyoruz!

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacı ile ,Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ve LTB Afet Yardım Ekibi Mağusa Limanı’ndan İskenderun’a hareket ediyor.