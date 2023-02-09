Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacı ile ,Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ve LTB Afet Yardım Ekibi Mağusa Limanı’ndan İskenderun’a hareket ediyor.

Deprem riski olan illeri saydı ve ekledi: Endişe ediyoruz!

Deprem riski olan illeri saydı ve ekledi: Endişe ediyoruz!

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