Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik başlatılan Afet Yardım Kampanyası sonlandırıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, belediye binasının neredeyse tıka basa yardımlarla dolduğunu belirtti.

Harmancı, “Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde kıyafet ve benzeri yardımların Türkiye içerisinden temin edileceğini -gümrük vs. gibi konularda daha fazla komplikasyon yaşanmaması için- toplanan yardımlarınızı bu akşam T.C. Eğitim Bakanlığı’nın ülkemize yaptığı yardım tırları ile yerlerine ulaştırılacaktır. Bu nedenden dolayı başlatılan yardım kampanyasını yetkililerle yapılan görüşmeler üzerine sonlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.