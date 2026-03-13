Birlik Başkanı Beksan Bekir Akandere tarafından yapılan açıklamada, son dönemde mazot fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışların toplu taşımacılık, turizm taşımacılığı, personel taşımacılığı ve öğrenci taşımacılığı yapan işletmeleri ciddi maliyet baskısı altına soktuğu ifade edildi.

Açıklamada, yakıt maliyetlerinin sektör giderlerinin büyük bölümünü oluşturduğu belirtilerek, birçok işletmenin hizmet vermekte zorlanmaya başladığı kaydedildi.

“Toplu taşımacılık kamu hizmetidir”

Toplu taşımacılığın lüks değil kamu hizmeti olduğu vurgulanan açıklamada, sektörün normal ticari faaliyet gibi değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi. Akaryakıt fiyatlarının düşmesini beklemenin gerçekçi olmayabileceği ancak devletin vergi ve fonlar üzerinden sektörü koruyabileceği ifade edildi.

Birliğin talepleri

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, toplu taşımacılık yapan ruhsatlı araçlar için şu düzenlemelerin yapılmasını talep etti:

Ruhsatlı toplu taşıma araçlarına özel indirimli mazot uygulaması

Akaryakıt üzerindeki KDV ve fon yükünün sektör için düşürülmesi

Akaryakıt tüketim vergisinde toplu taşımacılığa özel düzenleme yapılması

Plaka veya ruhsat bazlı kartlı sistemle indirimli yakıt verilmesi

Toplu taşımacılık sektörünün destek kapsamına alınması

Söz konusu düzenlemenin otobüs, servis, turizm taşıma, personel taşıma, okul taşıma ve ticari yolcu taşıma yapan ruhsatlı araçları kapsayabileceği belirtildi.

“Aksi halde hizmet daralacak”

Açıklamada düzenleme yapılmaması halinde seferlerin azalabileceği, hizmetlerin daralabileceği, istihdamın düşebileceği ve ulaşım maliyetlerinin artabileceği ifade edilerek, “Toplu taşımacılığı korumak, ülkenin ulaşım sistemini korumaktır” denildi.

Birlik, sektörün ayakta kalabilmesi için gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep etti.