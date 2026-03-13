Havalimanında sarhoşluk ve rahatsızlık

Polisten verilen bilgiye göre, 12 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Y.K. (22), 166 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

Ülke genelinde izinsiz ikamet denetimi

Aynı gün polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam etmektedir.