Yerel seçimlerin ardından Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı Başkan Mehmet Harmancı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
LTB’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin paylaşım yapıldı.
Yerel seçimlerin ardından Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı Başkan Mehmet Harmancı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
LTB’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden toplantıya ilişkin paylaşım yapıldı.
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