Bunlar da ilginizi çekebilir

17.00-19.00 DJ Coşkuner ile 80’ler 90’lar”

15.00-17.00 Reşat Kortan ve Arkın Sayar Müzik Dinletisi

14.00- 15.00 Çocuk Atölyesi Yeni Yıl Başlık Yapımı (Kayıt için - 0548 841 2107)

10.00- 10.30 LBO Çocuk Koroları ve Çok Sesli Gençlik Korosu Konseri

Bir yılda 171 ani ölüm...

Bir yılda 171 ani ölüm...

15.00-17.00 Reşat Kortan ve Arkın Sayar Müzik Dinletisi

11.00-12.30 Reşat Kortan ve Münür Akgör Müzik Dinletisi

Yeni Yıl Marketi’nin programı şu şekilde:

Lefkoşa Gezi Treni iki günlük etkinlik boyunca yılbaşı özel turları ile gün boyu belirli aralıklarla isteyenleri Surlariçi’nde gezdirecek.

LTB Yeni Yıl Marketi’nde Dj Coşkuner ile Dj Serdar Eren’in setleri ile müzikler yanında çocukların katılabileceği resim ve çocuk atölyeleri kurulacak, Noel Baba çocuklara hediyeler dağıtacak, kar gösterisi yapılacak.

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) konserleri, LBO Çocuk Korosu ve Retro Çalgıcıları ile The Native Cypriots müzik gruplarının sahne alacağı konserler düzenlenecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Yeni Yıl Marketi’nde yiyecek-içecek ve hediyelik ürün satışı yapılacak.

Yeni Yıl Marketi bugün ve yarın Büyük Han arkası, Lefkeliler Hanı’nın bulunduğu alanda 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.