Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın başkanlığında bugün gerçekleştirilen Belediye Meclis toplantısında yapılan Asbaşkanlık seçimi CTP’li ve TDP’li Meclis üyeleri arasında gerginliğe yol açtı.
UBP adına yarışan Önder Ecesoy 15 meclis üyesinden oy alırken, CTP adına yarılan Tolga Ahmet Raşit 11 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı. TDP oylarının önemli bir kısmı tercihini Ecesoy’dan yana kullandı.
Asbaşkanlık seçiminin ardından sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başladı.
CTP Milletvekili Devrim Barçın, yaptığı paylaşımda “yorum yok” dedi.
TDP’li üye Mehmet Manavoğlu ise sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında, “Kim ne derse desin, Lefkoşa’mızı kavga ile değil sevgiyle büyüteceğiz…” ifadelerini kullandı.
Tartışma, sosyal medyada devam ediyor…
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