CTP’den yapılan açıklamada, “, LTB’nin belirlediği yıllık Belediye Hizmet Resmi'nin aylık asgari ücretin %25’i kadar olmasına CTP Belediye Meclis üyeleri olarak itiraz etmiş, bu oranın yüksek olduğunu, Lefkoşalıların bu meblağı ödemekte zorlanacağını, tahsilat oranlarının düşme riski ile birlikte belediyenin gelirlerinin azalacağını söylemiş ve oranın %20 olması gerektiği hususunda ısrarcı olmuştuk” ifadeleri kullanıldı.

Belediye Hizmet Resmi oranının Belediye Meclisi’nden TDP, UBP ve DP'nin oyları ile %25 olarak geçirildiğini kaydeden CTP, bu oranın %21’e düşmesini önerdiklerini ve CTP’nin de desteği ile oybirliğiyle kabul edildiğini kaydetti.

CTP'den yapılan açıklama şu şekilde:

“HATADAN DÖNÜLDÜ, LTB'DE BELEDİYE HİZMET RESMİ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Hatırlanacağı üzere, yaklaşık bir yıl önce, LTB’nin belirlediği yıllık Belediye Hizmet Resmi'nin aylık asgari ücretin %25’i kadar olmasına CTP Belediye Meclis üyeleri olarak itiraz etmiş, bu oranın yüksek olduğunu, Lefkoşalıların bu meblağı ödemekte zorlanacağını, tahsilat oranlarının düşme riski ile birlikte belediyenin gelirlerinin azalacağını söylemiş ve oranın %20 olması gerektiği hususunda ısrarcı olmuştuk.

Buna karşın Belediye Hizmet Resmi oranı Belediye Meclisi’nden TDP, UBP ve DP'nin oyları ile %25 olarak geçirilmişti.

Bu akşam gerçekleşen Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis toplantısında konu yeniden gündeme gelmiş, yönetim Şubat 2024'den itibaren yıllık Belediye Hizmet Resmi oranının aylık asgari ücretin %21'ine düşürülmesini önermiştir.

Bu öneri CTP’nin de desteği ile oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Geçen yaklaşık bir yıllık sürede Lefkoşalılar Belediye Hizmet Resmi’ni %25 olarak ödemek zorunda kalmışlardır.

Geç de olsa hatadan dönülerek oranın %21’e düşürülmesi ve CTP’nin bir yıl önceki önerisine yaklaşması tarafımızdan olumlu karşılanmıştır.

CTP Belediye Meclis Üyeleri olarak başkentimizin ve Lefkoşalıların ihtiyaçlarının en doğru şekilde karşılanması için çalışmaya, gerekli uyarıları sorumlu muhalefet anlayışı çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz.

CTP BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ”