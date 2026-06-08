-ÖZEL HABER-

Türkiye ile KKTC arasında gündeme gelen ve boru hattıyla doğalgaz taşınmasını öngören proje, vatandaşlar tarafından büyük ölçüde olumlu karşılanıyor. Gündem Kıbrıs’ın konuya ilişkin görüşlerini aldığı vatandaşlar, projenin ülkenin enerji alanındaki en önemli yatırımlarından biri olabileceğini belirterek desteklerini dile getirdi. Vatandaşlar, doğalgazın özellikle elektrik üretiminde kullanılmasıyla birlikte hem çevre kirliliğinin azalacağını hem de enerji maliyetlerinin düşebileceğini ifade etti.

Görüş belirten vatandaşların önemli bir bölümü, Teknecik Elektrik Santrali’nde kullanılan mevcut yakıtın çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, doğalgaza geçişin bu sorunların azaltılmasına katkı sağlayacağını söyledi. Doğalgazın daha temiz bir enerji kaynağı olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, projenin hayata geçmesiyle birlikte ülkenin enerji altyapısında önemli bir dönüşüm yaşanacağını savundu.

Bazı vatandaşlar ise Türkiye’den daha önce deniz altından getirilen su projesini hatırlatarak, o dönemde yapılan eleştirilere rağmen bugün projenin öneminin herkes tarafından kabul edildiğini ifade etti. Aynı şekilde doğalgaz projesinin de tamamlanması halinde ülkeye uzun vadeli faydalar sağlayacağını dile getiren vatandaşlar, enerji arz güvenliği açısından da bu yatırımın stratejik bir önem taşıdığını belirtti.

Vatandaşlar ayrıca doğalgazın ilerleyen süreçte konutlarda da kullanılabilmesinin yaşam kalitesini artıracağını ve ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını ifade ederken, projenin bir an önce hayata geçirilmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşlar ne dedi?

Salahi Kunduracı: Türkiye’den KKTC’ye borularla doğalgaz getirme projesini çok olumlu buluyorum. Doğalgazın adaya gelmesi çok iyi olacaktır. Teknecik Santrali’nin yarattığı çevre kirliliği ortadan kalkacak ve bu çok önemli bir adım.

Elif Yeniçeri: Doğalgaz projesini memnuniyetle karşıladım ve sonuna kadar destekliyorum. Türkiye adamıza suyu getirdi bizlere can suyu oldu şimdi de doğalgaz geliyor. Bu projeler çok önemli ve memnuniyet verici.

Nuray Kansu: Türkiye’den ülkemize doğalgaz getirme projesi bence çok büyük ve çok önemli bir proje. Ben sonuna kadar destekliyorum ve ülkemiz için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir proje.

Bakır Sarı: Türkiye’den gelecek ve vatandaşa faydası olacak her şeyi destekliyoruz. Doğalgaz projesi de çok önemli bir proje. Teknecik Elektrik Santralinde yakıt olarak kullanılacak ilerleyen evrelerde evlere kadar girecek. Bu çok önemli. Daha ekonomik olacaktır diye düşünüyorum. Desteklenmesi gereken anlamlı bir proje.

Berkay Akpınar: Ben Türkiye’den doğalgaz getirilme projesini destekliyorum. Adamız için geleceğimiz için çok iyi olacaktır. Her şekilde faydalı olacaktır. Çok önemli bir yatırım, çok anlamlı bir proje.

Kezban Akpınar: Türkiye’den doğalgaz gelmesi beni çok memnun eder. Proje tamamlasın doğalgaz akışı başlasın gerçekten adamız için, insanlarımız için mutlu olurum. Ben bu projeyi sonuna kadar destekliyorum.

Naziyet Yerebakan: Türkiye’den adamıza ne gelirse gelsin, yeter ki gelsin. Ayakta duralım. Ben bu projeyi son derece önemli buluyorum ve sonuna kadar destekliyorum.

Şuayip Çağlar: Türkiye’den ne gelirse gelsin burası yavru vatan. Bir sürü şehit verdik, gazi verdik. Türkiye her zaman her şekilde KKTC’nin yanında bunu da her şekilde fark edebiliyoruz. Ben bu projeyi canı gönülden destekliyorum. Çok önemli çok anlamlı bir proje.

Mahmut Nazikoğlu: Ben Türkiye’den KKTC’ye doğalgaz getirilmesi projesini desteklerim, çok anlamlı ve çok güzel bir proje. Proje hayata geçtiğinde adamız için çok anlamlı olacaktır.

İsmail Kıyılı: Türkiye’den KKTC’ye boruyla doğalgaz getirilme projesini destekliyorum. Ülkeye her açıdan faydaları olacak bir proje. Özellikle Teknecik’in fosil yakıttan kurtulması sağlık açısından da çok anlamlı olacaktır.

Hüsamettin Okşar: Ben bu projeyi destekliyorum iyi olacaktır, yararlı olacaktır adada gazın olması çok önemli. Zamanında su da geldi isteyenler oldu istemeyenler oldu ama neticede bugün herkes memnun. Doğalgaz gelince de aynı mutlu sonuç olacaktır diye düşünüyorum. Ben projeyi sonuna kadar destekliyorum.