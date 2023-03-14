Sezen Aksu’nun “Yarası Saklım” şarkısını kendi yorumuyla seslendiren ve “Şampiyon Melekler Takımı”na ithafen bir klip çeken Özipek, 6 Şubat tarihini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir kez daha unutulmaz kıldı.

Klibin ortaya çıkmasında en büyük katkıyı da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu sağladı.

Klibe görüntü ve kurgu desteği veren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun böyle anlamlı projelere desteği devam edecek.

Bir sanatçı olarak, ülkemizdeki acıyı en iyi müzikle anlatabileceğini düşünen Özipek, bu projenin nasıl ortaya çıktığını anlattı ve klibin yayınlanmasının ardından çok güzel geri dönüşlerde aldığını söyledi.

Yapılacak hiçbir şeyin yaralara merhem olmayacağını bildiğini ifade eden Özipek, depremden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Lütfiye Özipek, klibe görüntü ve kurgu desteği sağlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na da teşekkür etti.