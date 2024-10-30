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Virüsün yayılma riskinin düşük olduğu vurgulanan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Sağlık Başdanışmanı Susan Hopkins, virüs görülen kişinin yakın temasta bulunduğu isimlerin de yakından takip edildiğini söyledi.

Virüslün belirlendiği kişinin Londra'da bir hastanede yüksek riskli bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi altına alındığı belirtilirken ülkede 2022'den beri düşük bulaşıcılık seviyesinde Klad 2 varyantının bulunduğu ifade edildi.

UKHSA'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika seyahati geçmişi bulunan bir kişide M çiçeği virüsünün klad 1b varyantı görüldü.

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), yaptığı açıklamada M çiçeği (Mpox) virüsü varyantlarından 'klad 1b'nin ülkede ilk kez tespit edildiğini belirtti.

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