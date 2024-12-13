Élysée'den yapılan basın açıklamasına göre, "Cumhurbaşkanı, Bay François Bayrou'yu Başbakan olarak atadı ve ona bir hükümet kurma görevi verdi."

MACRON "İSTİFA ETMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Başbakan Michel Barnier hükümeti geçen hafta düşürülmüştü. Hükümetin düşmesinden sonra Macron yaptığı açıklamada "istifa etmeyeceğini ve hükümeti kurmak üzere yeni bir başbakan atayacağını" açıklamıştı.

FRANCOIS BAYROU KİMDİR?

François Bayrou, 25 Mayıs 1951 yılında Fransa'da doğdu. Fransız politikacı. 1993-1997 yıllarında Milli Eğitim Bakanı. Union pour la Démocratie Française (UDF - Fransız Demokrasisi için Birlik) partisinin 2007'ye dek başkanıdır.

2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki %6,84'lük oy oranını takiben, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri|2007 seçimleri]]nin ilk turunda %18,57'lik oy oranı ile sandıktan üçüncü kişi olarak çıkmıştır. Bu başarıyı müteakip, Mayıs 2007'de UDF'den ayrılarak Demokrat Hareket adında yeni bir parti kurmuştur. 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %9,13'lük oy ile 5. olarak ilk turda elenmiştir. 2014 belediye seçimlerinde Pau belediye başkanı seçilmiştir. 1. Édouard Philippe Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.