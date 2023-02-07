Vatandaşların KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan aşağıda bilgileri bulunan Afet ve Acil Durum Yardım Hesabı'na yardımlarını yatırabilecekler.
Hesap No: 1301824
UBAN: CT 52 1200 0010 0000 0000 0130 1824
Vatandaşların KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan aşağıda bilgileri bulunan Afet ve Acil Durum Yardım Hesabı'na yardımlarını yatırabilecekler.
Hesap No: 1301824
UBAN: CT 52 1200 0010 0000 0000 0130 1824
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