Vatandaşların KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan aşağıda bilgileri bulunan Afet ve Acil Durum Yardım Hesabı'na yardımlarını yatırabilecekler.

Eğlence yerlerinde müzik yapmak yasaklandı

Eğlence yerlerinde müzik yapmak yasaklandı

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