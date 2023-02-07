Eğlence yerlerinde müzik yapmak yasaklandı Eğlence yerlerinde müzik yapmak yasaklandı

Vatandaşların KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan aşağıda bilgileri bulunan Afet ve Acil Durum Yardım Hesabı'na yardımlarını yatırabilecekler.

Hesap No: 1301824

UBAN: CT 52 1200 0010 0000 0000 0130 1824