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Akciğer kanserine yakalanan Çağlayan'dan sevindiren haber

Geçtiğimiz günlerde akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'dan güzel haber. Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 22:41
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Akciğer kanserine yakalanan Çağlayan'dan sevindiren haber



Yapılan Biyopsi sonucunda kanserin lenflerine sıçramadığını öğrenen ünlü televizyoncu rahat bir nefes aldı. Çarşamba günü operasyon geçirecek olan Çağlayan, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Ameliyattan sonra görüşmek üzere!

Selamlar … perşembe günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere …Herkese her şey için çooook teşekkürler… sevgiler

"Sadece acı çekmek istemiyorum" demişti

Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan programına hayatını kaybeden Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı’yı konuk etmişti. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini ve yüksek ihtimalle kanser olduğunu açıklayan Çağlayan, gözleri dolarak yaşadığı süreci anlatmıştı: “Billur Hanım gibi ben de chek-up’a gittim. Orada bir kitle bulundu. Şimdi korkuyor muyum? Hayır. Sadece acı çekmek istemiyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Akciğer KanseriArmağan Çağlayan
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