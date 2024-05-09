İstanbul Cihangir'de sabah saatlerinde düzenenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Kalben de gözaltına alındı. Operasyon sonrası şarkıcı Kalben İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen "skunk" türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.

Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinden gözaltına alınan şarkıcı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

UYUŞTURUCUYU SATMADIĞINI KENDİ KULLANDIĞINI BELİRTTİ

Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi. Polisteki ifadesinde; uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ



Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KALBEN KİMDİR?

1986 yılında İskenderun’da dünyaya gelen Kalben'in gerçek adı Kalben Sağdıç’tır. 8 yaşından bu yana müziğe ilgi duyan ünlü isim, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'den mezun oldu. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınan Kalben, evde çektiği konser videolarla geniş hayran kitlesi kazandı.