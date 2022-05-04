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Göğüs ameliyatına girdi sesini kaybetti!

Oyuncu Lila Gürmen, estetik amaçlı yaptırdığı göğüs ameliyatında sesini kaybettiğini iddia ederek hastaneye 50 bin liralık tazminat davası açtı. Lila Gürmen sesinin düzelmesi için ses teli ameliyatı olmak zorunda kaldığını ve halen tedavi gördüğünü öne sürdü.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:46
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Göğüs ameliyatına girdi sesini kaybetti!

İstanbul’da çok sayıda tiyatro, dizi ve filmde rol alan oyuncu Lila Gürmen, 5 Haziran 2020’de özel bir hastanede Göğüs Ameliyatı oldu. İddiaya göre ünlü oyuncu ameliyat olup kendine geldiğinde sesinin hiç çıkmadığını fark etti. Durumu doktoruna bildiren Lila Gürmen’e bunun entübasyon kaynaklı olduğu ve 2-3 gün içerisinde düzeleceği söylendi. Endişesi gün geçtikçe artan Lila Gürmen, iki ayrı kulak- burun- boğaz doktoruna gitti. Her iki doktor da ünlü oyuncuya, ‘entübasyon sonrasında yaralanma’ teşhisi koyarak sesinin düzelmesi için ses ameliyatı olması gerektiğini belirtti.

Lila Gürmen, durumu ameliyat olduğu hastanedeki doktorlara bildirdi. Hastane yönetimi, herhangi bir ücret almadan ameliyat yapacaklarını, fakat doktor ücretini ödemeyeceklerini ünlü oyuncuya söyledi. Lila Gürmen Ses Teli ameliyatı oldu ve doktora 7 bin 500 lira ücret ödedi. Hastanenin ameliyat masraflarını almamasının kusurunu kabul ettiği anlamına geldiğinin anlatıldığı dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Hastane yönetimi kusurlu olup Lila Gürmen’in uğradığı zararı karşılamakla yükümlüdür. Artık mesleğini icra edememe durumuna gelmesi Lila Gürmen’i manevi olarak yıpratmış olup üzüntü, endişe ve geleceğe dair korku yaratmıştır. Davalı hastanenin kusuru nedeniyle Lila Gürmen’in yaşadığı ıstırabın hafiflemesi için 50 bin lira tazminatın faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Lila GürmenEstetikMagazinDava
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