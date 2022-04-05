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Haldun Dormen 94 yaşına dans ederek girdi!

Usta tiyatrocu Haldun Dorman, kendi akademisinin öğrencileri tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde duygusal anlar yaşadı. 94 yaşına giren duayen isim, dans ederek gençlere taş çıkardı.

05 Nisan 2022 Salı 12:54
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Haldun Dormen 94 yaşına dans ederek girdi!
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Usta tiyatrocu Haldun Dorman, kendi akademisinin öğrencileri tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde duygusal anlar yaşadı. 94 yaşına giren duayen isim, dans ederek gençlere taş çıkardı.

Dormen Akademi öğrencileri, Duayen tiyatro sanatçısı Haldun Dormen’e sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. 94 yaşındaki usta sanatçı öğrencileriyle beraber dans etti.

Türk tiyatrosunun efsane ismi Haldun Dormen, 94 yaşına girdi. Dormen Akademi öğrencileri usta tiyatro sanatçısına düzenledikleri doğum günü sürprizi ile keyifli dakikalar yaşattı. Öğrencileri ile birlikte dans eden Dormen’ın videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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