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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan jelibon paylaşımı!

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan jelibon paylaşımı yapınca akıllara, "Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş" diyen Melih Gökçek geldi. Eski oyuncu Yağmur Atacan jelibon paylaşarak "Buna bakınca insan ikilemde kalıyor" dedi.

30 Haziran 2022 Perşembe 13:13
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Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan jelibon paylaşımı!
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Eİki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek jelibon çıkışıyla gündemde. Gökçek katıldığı televizyon programında "Gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon" dedi.

Melih Gökçek açıklamasının devamında ise "Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon, bilmiyorum. Yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum" deyince sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir dönem oyuncu olan ve oyunculuğu bırakan Yağmur Atacan da jelibon paylaşımı yapınca akıllara Gökçek geldi. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan bir süredir sosyal medyada aktif ve paylaşımlar yapıyor. Yağmur Atacan son olarak jelibon yorumuyla Gökçek'i hatırlattı.

Ekran Alıntısı

Atacan paylaşımında "Aslında bunun ayıcık şeklinde olanı var onu görseniz hemen anlarsınız. Buna bakınca insan ikilemde kalıyor acaba Jelibon mu? Yoksa başka bir şey mi lan diyor..."

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