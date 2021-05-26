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The Taste restoran birinci yaşını kutladı

26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:52
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The Taste restoran birinci yaşını kutladı

Açıldığı günden beri halkının beğenisini kazanan Kıbrıs’ın en çok tercih edelin et restoranı haline gelen The Taste Restoran geçtiğimiz günlerde 1. yaşını kutladı.

Birinci yıl dolayısı ile pasta kesimi yapılırken Direktör Özge Taşker Falyalı yaptığı konuşmada “1 . Yaşını kutladığımız The Taste restorana ve canı gönülden çalışan başarılı ekibime birlikte nice güzel yıllara, hepinize teşekkür ederim beni duygulandırdınız” dedi .

Açıldığı günden beri bir çok et çeşidinin yer aldığı restoranda tadına doyamayacağınız yemekler sizleri bekliyor.

Son Güncelleme: 26.05.2021 08:55
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