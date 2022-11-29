Turabi'den şoke eden Survivor iddiası!

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasında akıllara kazınan isimlerin başında gelen Turabi Çamkıran şoke eden bir iddiada bulundu. Nagihan Karedere'nin fan sayfasında paylaşılan ekran görüntüsünde, Survivor Turabi bir Acun Medya çalışanı hakkında yaptığı yorumlarla olay oldu.

Turabi Çamkıran açıklamasında "Bir tane çalışan vardı Survivor arkasında. Yarışmacıları tekme ve küfürle uyandıran. Sürekli hakaret eden. Erkek gönüllülere ser ünlülere yalaka, arkada gözüne kestirdiği kızları sürekli besleyen, oyunların sonunu söyleyip, gizlice atışları çalıştıran, özellikle Nagihan kardeşim ve diğer yarışmacıların hakkına giren..." yorumunda bulundu.

YORUMCULARA DA GÖNDERME

Survivor Turabi bu çalışanın yaptıklarının ortaya çıktığını söyleyerek "Acun abi her ne olursa olsun yarışmacıların hakkına girenin gözünün yaşına bakmaz" dedi.

Turabi ayrıca yorumunun devamında "Adaya gitmeden varsa bazı yarışmacılarla anlaşma yapan bazı yorumcuların da" benzer şekilde kovulmasını arzu ettiğini söyledi.