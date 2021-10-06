Yıllardır bebek gibi davranan kadın

Edinburgh’ta yaşayan 24 yaşındaki Danni Hamilton, sosyal medya hesaplarında çocuk kıyafetleri giydiği emzikli fotoğraflarını paylaşıyor. Yalnızca boş zamanlarında bu şekilde davranarak kendisini iyi hissettiğini ifade eden Hamilton, sosyal medya kullanıcılarının yoğun eleştirilerine maruz kaldığını söyledi. Bebek gibi davranmanın çocukluk travmasından kurtulmasına yardımcı olduğunu ve yetişkinliğin bazı sorumluluklarını unutmasını sağladığını dile getiren Hamilton, “Bebek oyuncaklarını her zaman sevdim ve diğer insanlar gibi onlardan asla vazgeçmedim” dedi.

PEDOFİLİ ELEŞTİRİLERİNE MARUZ KALIYOR

Zor bir çocukluk geçirdiğini ve o anları unutmak istediğini vurgulayan Hamilton, sık sık sosyal medyadan pedofili eleştirileri aldığını itiraf etti. Kendisini rızası ve idaresi yerinde olan bir yetişkin olarak tanımlayan Hamilton, “Kendimi ifade edebildiğim için olumlu yorumlar alıyorum. Ancak bazı olumsuz yorumlar çok sert olabiliyor. Çoğu kişi beni pedofili hastası olmakla suçluyor” dedi.

Çocukluk günlerine geri dönerek aslında oradaki kötü anılarını düzeltmek istediğini açıklayan Hamilton, bu eyleminin terapisti tarafından onaylandığını söyledi. Yaş regresyonunun çocukluk travmasıyla başa çıkmanın geçerli bir yöntemi olduğunu doğruladığını ekledi.