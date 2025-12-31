Bunlar da ilginizi çekebilir

Teknik raporda yer alan verilere göre, numunelerde "kokain" ve bu maddenin vücut tarafından işlenmesi sonucu oluşan "benzoilekgonin" maddesinin bulunduğu kayıtlara geçti.

İncelemede Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde ve metabolitlerinin saptandığı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre Güney'den alınan örnekler saç örneğinde uyuşturucu madde ve metabolitlerine rastlandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi.

