Ünlü şarkıcı Hadise, bir yayında kendisiyle ilgili söylediği sözler nedeniyle spor yorumcusu Ahmet Çakar'a 'hakaret' davası açmıştı. Mahkeme sonuçlandı ve Hadise davayı kazandı.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı bir programda ünlü şarkıcı Hadise hakkında yorumda bulunmuştu. Ünlü ismin avukatları harekete geçerek Çakar hakkında şikayetçi olmuştu. Hadise'nin avukatı Orhan Erol, Ahmet Çakar'ın bu açıklamalarında, iftiralar ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek; "Müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar'dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

Tazminata mahkum edildi

Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Ahmet Çakar'ın 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ahmet Çakar'ın bu tazminatı olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek şekilde yasal faiziyle birlikte Hadise'ye ödemesine karar verdi.