Ziynet Sali korkuttu! Sahnede bayıldı...

Sahneye çıktıktan sonra kendisini kötü hisseden ünlü şarkıcı Ziynet Sali bir anda sahneye yığıldı. O anların görüntüleri sosyal medyaya düştü.

İşte Sali'nin bayılması ve sonrasında yaşananlar:

Bayılmanın ardından hızlıca kulise götürülen Ziynet Sali'nin sağlık durumu kontrol edildi. Hayranları twitterdan konserin yarım kaldığını, ne olduğunu anlayamadıklarını belirten mesajlar paylaşarak durumu sosyal medyanın gündemine taşıdı.



Ünlü şarkıcı kendisine geldikten sonra tekrar sahneye çıktı. Sali, şarkılarını seslendirerek hayranlarını güzel bir gece yaşattı.