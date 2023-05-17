Polisten yangınlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

16.05.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da Çamlık sokak üzerinde, park halinde bulunan NC 060 plakalı aracın muhtemelen sol ön koltuğu üzerinde bulunan taşınabilir şarj cihazının (powerbank) ısınıp patlaması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın kendiliğinden sönmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın sol ön koltuğu, taşınabilir şarj cihazı, sol güneşlik ile tavan döşemesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

16.05.2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Güneşköy’de Yakacık sokak üzerinde, park halinde bulunan JU 224 plakalı aracın muhtemelen ön göğüs bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu söz konusu aracın ön göğsü, sol ve sağ kapılarının iç döşemeleri, tavan döşemesi, şöför ve yolcu koltukları ile sol ön tavan kaportası yanarak zarar görürken, oluşan ısıdan dolayı ön camı da patlamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

