Geçtiğimiz akşam CTP Mağusa İlçe Binası’nda gerçekleştirilen söyleşide, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) eski Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Seran Aysal “Depremde Yapı Güvenliği” konusu, Doç. Dr. Behçet Öznacar ise “Doğal Afetlerde Kriz Yönetimi” konusunda bilgiler paylaştı. Söyleşi öncesinde, 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Söyleşiye; CTP Mağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, CTP eski Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, CTP Mağusa Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.



MERT: “MAĞUSALI SOHBETLER” YENİDEN BAŞLIYOR

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan CTP Mağusa İlçesi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cemal Mert, geçmişte uzun yıllar “Mağusalı Sohbetler” konulu söyleşiler düzenleyerek gündemdeki konularla ilgili alanlarında uzman kişileri davet edip, eğitim çalışması anlamında etkinlikler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Dr. Cemal Mert, pandemi döneminde bu çalışmalar bir süre çevrimiçi devam ettiğini ardından da ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi durum nedeniyle bu etkinliğin bir süre ertelendiğini, günümüzde yeniden düzenlenmeye başladığını söyledi.



AYSAL: İNSAN HATA YAPMAZSA, DOĞA OLAYI AFET OLMAZ

KTMMOB eski Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Seran Aysal, ülke gündemimizin ilk sırasında deprem konusunun yer aldığını, yıllardır var olan deprem gerçeğini 6 Şubat depremi ile ilk kez bu kadar derinden hissettiğimizi, çocuklarımızı ve arkadaşlarımızı kaybettiğimizi söyledi.

Depremlerin olacağını fakat gününü bilimsel yöntemlerle belirlemenin mümkün olmadığını ifade eden Aysal, bu yönde tarih ve zaman verilen konuşmaların bilimsel olmadığı, gerçekle bağdaşmadığını kaydetti. Deprem oluşumu, büyüklük ve şiddet kavramları ile ilgili bilgiler paylaşan Aysal, depremlerin hangi sebepler sonucunda afete dönüştüğünü anlattı. “Depremler bir doğa olayıdır” diyen Seran Aysal konuşmasına şöyle devam etti: “Doğa olayları karşısında insan unsuru doğal afetlerin tetikleyicisi olur. Doğa olayı olan bir depremin afet haline gelmesi insanın yaptığı hatalardan ve tercihlerden kaynaklanmaktadır. Yönetimler ve vatandaşlar her şeyi bilimsel doğrulara uygun, usülünde ve olması gerektiği gibi yaparsa doğa olayları afete dönüşmesi öngörülmez. Bu deprem için de yağışlar sonrası oluşan sel ve taşkınlar için de geçerlidir”. Depremlerde yapı güvenliği konusunda da bilimsel bilgiler paylaşan Aysal, Kıbrıs adasının deprem bölgesinde olduğunu, bu nedenle de yapıları depremlere hazır şekilde tasarlamamız gerektiğine vurgu yaptı, 2015 yılında geçen Deprem Yönetmeliği’ni işaret etti. Onun öncesindeki yıllardaki depremle ilgili projelerde yapılan uygulamalar hakkında detaylı bilgi paylaştı. Yapıların güvenli olması için yapılması gerekenleri anlatan Aysal, mevcut yapılarla ilgili de yapı güvenliğinin nasıl tespit edileceği ve sürecin adımları hakkında bilgi paylaştı. Seran Aysal, yapılarda denetim ve bakımın önemi konusuna da değindi.

ÖZNACAR: RİSK AZALTMA DAİRESİ KURULMALI

Doç. Dr. Behçet Öznacar ise, afetlerde risk yönetimi ile ilgili yaptığı konuşmasında İran depreminden sonra Birleşmiş Milletler’in (BM) ülkelere görevler verdiğini ancak maalesef ülke olarak bu görevleri içselleştiremediğimizi kaydetti. KKTC’de bir Risk Azaltma Dairesi kurulması gerektiğini ifade eden Öznacar, ancak bu güne kadar bu yönde bir adım atılmadığını söyledi. Doç. Dr. Behçet Öznacar, KKTC Afet Yönetimi Sistemi’nin oluşumu ve Afet Yönetimi’nde Ana Planlar konularında görsellerle sunum yaptı. Afet sırasında (deprem) vatandaşların neler yapması gerektiği ve afetlerde daha az kayıp vermek için ne şekilde hazırlanması gerektiği ile ilgili sunum yapan Öznacar, deprem sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlattı.