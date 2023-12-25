Ani ölümlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İsmail KILIÇOĞULLARI (E-72)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Tezahürat kavgası... 1 yaralı Tezahürat kavgası... 1 yaralı

23.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Şerifa BAZUKA (K-65)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
 