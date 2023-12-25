Ani ölümlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İsmail KILIÇOĞULLARI (E-72)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

23.12.2023 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgahın önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Şerifa BAZUKA (K-65)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

