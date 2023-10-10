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Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Adı edilen kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek, Çocuk Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığı bildirildi.

Gıda denetimleri... Şeftali ve narda zehir...

Gıda denetimleri... Şeftali ve narda zehir...

Gazimağusa’da, dün saat 13.30 sıralarında, bulunan bir çocuk oyun parkında, 8 yaşındaki Halil İbrahim Dolğun’nun salıncakta sallandığı sırada, dengesini kaybederek kauçuk parke zemin üzerine düşüp başını çarpası sonucu yaralandı.

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