A.B, K.T. ve Güney Kıbrıs vatandaşı bir şahıs, söz konusu kaçak geçişi gerçekleştirmeye çalıştıkları sırada güvenlik güçleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayda, kaçak olarak ülkeye sokulduğu belirlenen 9 adet erkek süt danası ele geçirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Güney Kıbrıs vatandaşı şahsın olayla ilgili suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, ele geçirilen hayvanlara Polis Müdürlüğü ile Veteriner Dairesi personelinin iş birliği içerisinde el konuldu. Hayvanlar, veteriner hekimler tarafından gerekli klinik muayeneleri yapıldıktan sonra Devlet Üretme Çiftliği’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Polis Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü bildirildi.