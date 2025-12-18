Geceye, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve çok sayıda sivil toplum örgütü ve meslek odası temsilcisi iştirak etti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre, gece boyunca 46. Dönem’de gerçekleştirilen projelerin sunumları gerçekleştirilerek, yeni dönem projeleri ve yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Ekinci: “2025’e Girerken Yoğun, Verimli ve Tarihi Bir Yılın Ardından Geliyoruz”

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan KTMMOB İMO Başkanı Abdullah Ekinci, geride kalan çalışma dönemini tüm yönleriyle değerlendirerek, 2026 yılına güçlenerek girdiklerini söyledi.

Ekinci konuşmasında, 46. dönemde yürütülen çalışmaları özetleyerek; meslek içi eğitimler, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve paneller, Avrupa ve bölge ülkelerinde gerçekleştirilen temsiliyet faaliyetleri, üniversitelerle yapılan iş birlikleri, kamuoyunu bilgilendiren teknik açıklamalar, okulların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar, Mağusa Limanı’nda kurulan ithalat denetim laboratuvarı, dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirilen e-İMO sistemi ile Kongre merkezi ve İMO Anı Parkı projelerinin Oda’nın mesleki, kurumsal ve toplumsal sorumluluğunun somut göstergeleri olduğunu vurguladı.

Ekinci konuşmasının sonunda, Oda’nın zaman zaman hedef alınan açıklamalarla karşı karşıya geldiğini belirterek, “Biliyoruz ki meyve veren ağaç taşlanır. Odamız güçlendikçe rahatsızlıklar arttı. Ama her saldırıdan örgütlü gücümüz sayesinde daha da güçlü çıkarak yolumuza devam ettik” dedi.

Ekinci, emeği geçen tüm üye, Yönetim Kurulu üyeleri, mensuplar ve kuruluşlara teşekkür ederek sözlerini noktaladı.