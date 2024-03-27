Polisin meydana gelen kaza ile ilgili açıklaması şöyle:

26.03.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi üzerinde, Berkan DEMİRBAŞ (E-35) 302 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EN 880 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Korkut Sokak kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde kontrolsüzce savrulup yoldan çıkmış ve elektirik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araçtaki yolcu Lütfiye AŞIK (K-41), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Araç sürücüsü Berkan DEMİRBAŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.