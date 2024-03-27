Polisin iş kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

26.03.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Dallas bölgesinde bulunan bir narenciye bahçesi içerisinde, Rızwan ALI (E-41) kullanımındaki traktör araç ile bahçe sürdüğü sırada, sol ayağının traktörün sol arka tekerleği ile çamurluğu arasına sıkışması sonucu yaralanmıştır. Rızwan ALI’nin sıkışan ayağı, İtfaiye Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra, adı edilen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.