22.07.2023 tarihinde, saat 21:10 sıralarında, Gazimağusa’da Deniz Piyade Caddesi üzerinde Timisi Kahvesi önlerinde, ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü, güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği esnada, gidişine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmekte olan Yasin ATEŞ (E-45)’e çarparak olay yerinden ayrılmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Yasin ATEŞ, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonrası sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.