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Yaralanan D.L.B., Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan acil müdahalenin ardından taburcu edildi. Sağlık durumunun stabil olduğu belirtilen D.L.B’nin tedavisi sürdürülmektedir.

Saat 19:00 sularında yaşanan olayda, P.U.C., ikametgah içerisinden aldığı bıçakla C.J.F.T.’ye doğru yürüdü. Olay yerinde bulunan D.L.B., olayı ayırmaya çalışırken bıçak darbesi sonucu sağ elinin orta ve yüzük parmağı kesilerek yaralandı.

P.U.C. (E-23) adlı şahısın, kalmakta oldukları ikametgah içerisinde C.J.F.T. ile aralarında yaşanan tartışma sonucu başlayan kavga , kanlı bir şekilde sona erdi.

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