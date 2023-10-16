Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Amirliği’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Gazimağusa’da tutuklanan 2’si doktor, 1’i eczacı olan 3 zanlı, bu sabah, teminat talebiyle mahkemeye çıkartıldı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne Ceza Davaları Yargıcı Aysu Çakan Alakan, KKTC vatandaşı zanlıları, ileride yargılanmak üzere, KKTC dışına çakmaktan men edip, 50’şer bin TL nakdi teminata bağladı.

Soruşturma maksatlı 5 gündür poliste tutuklu tutulan eczacı zanlı B.K.T. ile M.F. ile İskele’de benzer suçtan tutuklanıp 8 gündür poliste tutuklu tutulan İ.İ., şartları yerine getirerek, yargıya kadar serbest bırakıldı.

50’şer bin TL nakdi kefafletin yanı sıra tüm kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim eden zanlılar, ayrıca, haftanın bir günü, ikametgahlarına en yakın polis karakoluna giderek, ispatı vücutta bulunacaklar.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi