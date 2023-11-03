Organize ve planlı bir şekilde KKTC’yi kana bulayan Falyalı suikastı davasında Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde altıncı duruşma gerçekleşti. Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın sokak ortasında katledilmesi nedeniyle görülen davada mahkemeye heyetine sunulan “Suikast delilleri” duruşma salonunda soğuk rüzgarlar estirdi…



Girne Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen altıncı duruşmada Adli Şubede polis fotoğrafçısı ve olay yeri inceleme personeli Kevser Ulunay olay günü ve sonrasında yaptıkları inceleme ve araştırma sonuçlarını mahkemeye aktarırken, kanlı suikastın delilleri de mahkemeye sunuldu.



MERMİ YAĞDIRDILAR…

Otopside alınan mermiler mahkemeye delil olarak sunuldu. Maktul Halil Falyalı’nın otopsisinde vücudundan çıkarılan mermi çekirdekleri ibraz edildi. Buna göre Falyalı’dan batın boşluğu, sol yağ doku içerisinden bir mermi çekirdeği, batından çıkan bir gömlek parçası, sol kaburga kası içinden alınan mermi çekirdeği, 7 numaralı girişten çıkan sağ koltuk altından alınan mermi çekirdeği, karaciğerinden alınan mermi çekirdeği, sol koltuk altından alınan mermi çekirdeği, sağ kalça içinden, sağ bacak üst yan kısmından, sağ ayaktan ve beyin içinden alınan mermi çekirdekleri mahkemede kan dondurdu.

İnfial yaratan suikastta hayatını kaybeden şoför Murat Demirtaş’ın ise kafa ve göbek üzeri beşinci girişten alınan mermi çekirdekleri mahkemede tanık olay yeri inceleme uzmanı polis memuru Kevser Ulunay tarafından ibraz edildi.



ALSANCAK’TA BİR EVDE BASKIN SONUCU YAKLANMIŞLARDI…

Veysel Sare ve Musa Çiçek’in kıskıvrak yakalandıkları Alsancak’taki apartman dairesinde ise cep telefonlarından sigara izmaritlerine kadar birçok emare mahkemede ibraz edildi.



TÜYLER ÜRPERTEN “GÜLÜMSEME”…

Tüm delil ve buldular mahkeme heyetine bir bir sunulurken, aynı zamanda kanlı suikastın izleri ve delillerinin fotoğrafları da duruşma salonunda bulunan televizyonda görüntülendi. Delillerin mahkemeye sunulduğu sırada katil zanlısı Veysel Sare’nin Maktul Halil Falyalı’nın otopsi görüntülerinin mahkemeye heyeti ile paylaşıldığı sırada “Gülümsemesi” tüyler ürpertti.



Duruşma bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 12.00’da devam edecek…