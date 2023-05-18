Atan, mahkemelerdeki personel eksikliğine değinerek sorunun çözümü adına adım atılmaması halinde Pazartesi'nden itibaren tüm ilçelerdeki mahkemelerde greve gideceklerini açıkladı.

Mahkemelerin hukuk ve adaletin işlediği kurumlar olduğuna değinen Atan, ihtiyaç olmasına rağmen mahkemelere istihdam yapılmadığını belirterek, ihtiyaç olmayan noktalara ise hoyratça istihdam yapıldığını ve çoğu dairede personel fazlası olduğunu vurguladı.

"Güzelyurt'ta uyarı grevi yaparak bu duruma dikkat çekmiştik" diyen Atan, bunun üzerine mahkemelere birer kişi gönderildiğini anlatarak, bunun yetersiz kaldığını söyledi.

"Bu kadar dosyanın olduğu mahkemelerde bu personel sayısı ile işlemler ağır aksak gidiyor, yürümüyor" diyen Atan, başta teblip icra olmak üzere kayıt işlemlerinde de büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

"Seçim yasakları girmeden sorunu çözelim istiyoruz"

Atan, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

" Mahkemelerde her kişinin üzerinde 10 ton yük var. Başka yerlere istihdam yaparken gereken yerlere yapmıyorsunuz. Biz hükümete 19 Mayıs'a yani yarına kadar süre tanıdık. Uyarı niteliğinde yazımızı da yazdık. Önümüzdeki hafta cevap almazsak gereve gideceğiz. Burada personel açığını kapatmak adına bir adım görmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta seçim yasakları da giriyor. Bu yasaklardan önce sorunu çözün diyoruz. Bize adım atılması yönünde dahi taahhüt verilmiyor. Şu an kısa vadede yapılması gereken personel alınarak, diğer çalışanların da çalışma şevklerinin yerine getirilmesi. Çalışanlar üzerinde çok yük var.