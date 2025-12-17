Bu aşamada, hane halkı verilerinin sisteme girilerek Nüfus Kayıt Sistemi ile entegrasyonu sağlanıyor.

Gazimağusa’da yürütülen ikinci etap çalışmaları kapsamında, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde görev yapan ekipler, Zabıta Birimi eşliğinde kent genelinde haneleri tek tek ziyaret ederek hane halkı ile bire bir görüşmeler gerçekleştiriyor. Ziyaretler sırasında görevli personel resmî kartlarını ibraz ederken, ayrıca Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay tarafından iletilen bilgilendirme yazısı da vatandaşlara sunuluyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, çalışma kapsamında gerekli bilgiler alınarak sistem kayıtları güncelleniyor ve Nüfus Kayıt Sistemi ile eşleştirme işlemleri yapılıyor. Çalışmaların, belirlenen program doğrultusunda kent genelinde planlı şekilde devam edeceği bildirildi.

Proje ile birlikte, ülke genelindeki adres bilgilerinin güncellenmesi, dijital ortamda güvenilir ve bütüncül bir adres altyapısının oluşturulması hedefleniyor. MAKS Projesi’nin ikinci etabı, özellikle kamu hizmetlerinin daha etkin planlanması ve sunulması açısından önemli bir veri altyapısı oluşturmayı amaçlıyor.