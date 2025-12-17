Daha önce hayvan hareketlerinin takibi ve halk sağlığının korunmasına yönelik uyarılarda bulunan İskele Belediyesi, sahadaki denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü ekipleri, İskele’de faaliyet gösteren kasapları denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan etlerin mezbaha dışında kaçak kesim olup olmadığı titizlikle kontrol edildi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesini amaçlayan denetimlerde, yasal mevzuata uygunluk, hijyen koşulları ve kesim belgeleri de incelendi. Ekip, şap hastalığı başta olmak üzere hayvan kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek adına denetimlerin düzenli ve kararlılıkla sürdürecek. İskele Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam edecek.