Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye saati ile 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye saati ile 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P