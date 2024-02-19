Bunlar da ilginizi çekebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye saati ile 12.23'te merkez üssü Doğanşehir olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.