Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın şehit oldu. Şehit Emre Taşkın, Malatya’da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına katılan vatandaşların, cenaze namazı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki göstermesi dikkat çekti. Cenaze törenine katılanlar arasında olduğu iddia edilen bir şahıs ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı.

Bu esnada cenazeye katılan vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" ve "Tekbir" sloganları attı.

İHA