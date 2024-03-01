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Maliye Bakanlığı, Ocak ayı öğrenci taşımacılığı ile ilgili işlemleri tamamlananlara bugün 18 milyon Türk Lirası ödeme yapılacağını duyurdu.

Alkol yine kaza getirdi: 1 tutuklu, 2 yaralı

Alkol yine kaza getirdi: 1 tutuklu, 2 yaralı

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