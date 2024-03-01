Maliye Bakanlığı, Ocak ayı öğrenci taşımacılığı ile ilgili işlemleri tamamlananlara bugün 18 milyon Türk Lirası ödeme yapılacağını duyurdu.
#kktc #maliye @oberova1 pic.twitter.com/KX1xWSsmk0— KKTC MALİYE BAKANLIĞI (@maliye_kktc) March 1, 2024
Maliye Bakanlığı, Ocak ayı öğrenci taşımacılığı ile ilgili işlemleri tamamlananlara bugün 18 milyon Türk Lirası ödeme yapılacağını duyurdu.
#kktc #maliye @oberova1 pic.twitter.com/KX1xWSsmk0— KKTC MALİYE BAKANLIĞI (@maliye_kktc) March 1, 2024
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