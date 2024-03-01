Alkol yine kaza getirdi: 1 tutuklu, 2 yaralı Alkol yine kaza getirdi: 1 tutuklu, 2 yaralı

Maliye Bakanlığı, Ocak ayı öğrenci taşımacılığı ile ilgili işlemleri tamamlananlara bugün 18  milyon Türk Lirası ödeme yapılacağını duyurdu.