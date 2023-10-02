Maliye Bakanı Özdemir Berova, BRT ekranlarında yayınlanan ‘14. Saat’ adlı programa katılarak, önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Berova, 2024 mali yılı bütçesinin 70 milyar Türk Lirası olarak öngörüldüğünü ve bütçenin bu ayın sonunda Meclis’e sunulacağını belirterek, “Şu anda bana ilk gelen ön bilgiler geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde yüze yakın bir artı şeklinde olacağıdır ve 70 milyar Türk Lirası civarında bir bütçe öngörüleceği konusundadır. Bu rakamlar daha kesinleşmemiştir. Tahmini bütçe diyelim…Bu ayın sonuna kadar Allah'ın izniyle bütçemizi Meclis’e göndereceğiz… Bütçenin ödenekleri arasında birtakım değişiklikler olabilir. Ama bütçeye yeni kalem konusunda daha herhangi bir konuşma yapmadık” dedi.

Berova, bu yıl için yaklaşık 4 buçuk milyar Türk Lirası ek bütçe hazırlandığını ve Meclis’e gönderildiğini aktararak, ek bütçenin 400 milyon TL’nin ilaç alımları için kullanılacağını da kaydetti.

Maliye Bakanı Berova, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yaklaşık 4 buçuk milyar TL’lik bir ek bütçe yasa tasarımız Meclis’te. O da bu hafta içerisinde görüşmeye açılacak ve görüşülecek. Günün sonunda 41/2019 sayılı Kamu mali denetim yasasının birtakım kısıtlamaları var. Bunun içerisinde de yedek ödeneklerden bazı kalemlere yüzde 2,5’dan fazla para aktarılamaz. Maaş ödemeleri konusunda birtakım sıkıntılara yol açabilir. Bütün bunları da göz önüne alarak yeni bütçeyi hazırladık. Ülkemizin en büyük kanayan yaralarından bir tanesi de ilaç konusunda yaşadığımız sıkıntılar. Bu konuyla ilgili olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Sağlık Bakanı ile de yakın bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz… Bir hekim olarak durumun ciddiyetinin de farkındayım. O yüzden 4 buçuk milyar TL’lik ek bütçenin 400 milyon Türk Lirası sadece ilaç alımlarının harcanması için ayrılacak. Çok süratle ilaç alımlarımızı yaparak vatandaşımızın artık hastanelerde ilaç bulamıyoruz konusundaki haklı sitemlerine çözüm getirmiş olacağız.”

2024 yılında 3 kez olmak şartıyla hayat pahalılığı düzenlemesi yapılacağını da ifade eden Bakan Berova, “2024 yılında bu enflasyondaki değişikliğin bir süre daha dalgalı bir şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. O yüzden yalnızca 2024 yılı olmak koşuluyla 2024 yılında 3 kez hayat pahalılığını ödemeyi planlıyoruz. 2024 yılının sonunda tekrardan bir durum değerlendirmesi yapacağız. 2025 yılında bu dalgalanma devam edecekse tekrar bir düzenleme ile bunu 2025 yılına da uzatabiliriz. Ama hedeflediğimiz 2024 yılı için Başbakanın talimatları ile 3 kez hayat pahalılığı düzenlemesi yapmak şeklindedir. Bunun için ilgili yasada tek satırlık geçici madde koymak yeterlidir. Yasa tasarısı Başbakanlık tarafından hazırlanması gerekir” açıklamasını yaptı.

Kaynak: BRT