Bakan Berova bugün saat 18.00’de Ankara Ticaret Odası, 19.00’ da ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaret edecek.

Yarın sabah saat 10.00’da ise Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile görüşecek. Saat 14.00’de MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz’ı ve ardından Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç’a ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara’daki temaslarını yarın tamamlayacak olan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova aynı akşam ülkeye dönecek.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya temaslarında, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, MÜSİAD KKTC Başkan Yardımcısı İrfan Yılmaz ile KTTO ve KTSO Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik ediyor.