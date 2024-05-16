Bu sabah Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nda ilk olarak Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Heyetlerarası görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı heyetinde; Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Bakan Başdanışmanı Prof. Dr. M. Hüseyin Bilgin, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal,

Bakan Danışmanı Dr. Hülya Abdula Çevik ile bakanlık bürokratları yer alırken, KKTC heyetinde; Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, MÜSİAD KKTC Başkan Yardımcısı İrfan Yılmaz ile KTTO, KTSO ve MÜSİAD KKTC Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.



BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adına atılan adımları değerlendirmek için iş insanlarının da yer aldığı kalabalık bir heyetle Ankara'da temaslarda bulunduklarını hatırlatarak, yapılan görüşmelerin önemine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve heyetine misafirperverliği için teşekkür etti.

Maliye Bakanı Berova, yapılan anlaşmalar ve protokol gereği KKTC'de Gazimağusa ve Girne gümrüğünde kurulması planlanan X-RAY cihazları için son aşamaya gelindiğini, personelin eğitiminin tamamlandığını, cihazların kurulacağı yerlerin alt yapısının ise tamamlanma aşamasında olduğunu ve X-RAY cihazlarının KKTC'ye nakliyesi için zamanlamasının planlandığını, böylelikle bir iki hafta içinde montaj çalışmalarının başlamasını ve süratle tamamlanması ile birlikte, gümrüklerden de sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla hizmete açılacağını belirtti.

BOLAT

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da konuşmasının başında; "TC ve KKTC arasında tesis etmiş olduğumuz iletişim ve düzenli aralıklarla yapmakta olduğumuz görüş alışverişi, ilişkilerimizin geliştirilmesine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Bolat ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu da kuvvetle desteklediklerinin altını çizerek, Kıbrıs meselesini, siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, KKTC’nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti. "Odağımız, KKTC ürünlerinin küresel pazarlara erişiminin problemsiz bir şekilde temin edilmesi ve KKTC’nin karşı karşıya bırakıldığı haksız izolasyondan kaynaklanan olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasıdır.

KKTC, özellikle belli sektörlerde ihracatını kısa süre içinde artıracak yüksek potansiyele sahiptir. KKTC’nin potansiyelinin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz"diye konuştu.

Görüşmenin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.