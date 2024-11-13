Bugün bakanlıkta gerçekleşen ziyarette konuşan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, daha önceki görüşmelere istinaden ‘Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Gümrük Komitesi 1. Toplantısı’na katılmak amacıyla bugün KKTC’de bulunduklarını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak; “Toplantıda önemli gelişmelerin kaydedileceğine, katkıda bulunabileceğimize inanıyor, bunun önemli bir çıktısı olacağını umuyorum” diye konuştu.

BEROVA

“Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilişkileri tarihin her döneminde sıcak olmuştur. Elbette bu durum bizi mutlu etmekte ve gururlandırmaktadır” diyerek sözlerine başlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova da, KKTC’nin 41’in kuruluşu yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, Kıbrıs Türk Halkı’na geçmişten bugüne maddi ve manevi desteğini artırarak sürdüren, her daim yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve Anadolu Halkı’na teşekkür etti.

Her iki ülke arasında yapılan protokoller ve diğer işbirliği anlaşmaları ile birlikte yakın bir çalışma içerisinde olunduğunu kaydeden Bakan Berova, bu çerçevede 2007 yılında yapılan ‘Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokol’ün üzerinden pek çok alt protokol imzalamak suretiyle de bugünlere kadar gelindiğini belirterek şunları kaydetti;

“Geçtiğimiz yıl, Maliye Bakanlığı’na atanmamın hemen akabinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat’a ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde her iki ülkenin gümrük alanında yaptığı işbirliği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye Ticaret Bakanı Sayın Bolat’ın da bu konular üzerinde ne kadar hassasiyetle durduğunun farkında ve bilincindeyiz ki o günden bugüne geçen süreç içerisinde de pek çok kez gerek telefon aracılığı ile gerekse karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdik. Buda tabii işlerin daha hızlı ilerlemesini sağladı” dedi.

Gümrük Otomasyon Sistemi’nin kendileri için çok önemli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gümrük Otomasyon Sistemi içerisinde, sistemin kuruluş aşamasından bugüne kadar geldiğimiz süreç içerinde maalesef bir takım sıkıntılar yaşandığını ve bu sıkıntıların çözülebilmesi amacıyla gerek Türkiye Dijital Ofisi ile gerek Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı ile gerekse Türkiye’nin diğer yetkilileri ile sıkı temaslar kurduklarını ve sistem içerisinde mevcut olan sorun ve zorlukların aşılması adına çalışmaların karşılıklı sürdüğünü belirtti.

Bakan Berova, Gümrük Otomasyon Sistemi’nin yanı sıra, adaya gelecek olan mal ve metaların doğru beyanlarının KKTC’ye de doğru girmesi ve böylelikle doğru vergilendirme konusunda da Türkiye’nin önemli katkılar sağladığını söyledi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova kendileri için diğer önemli bir konunun da, dijitalleşmeye giden bir dünyada ve kâğıdın ortadan kalkması gereken bir dönem içerinde; “kâğıtlı belgelerin otomasyon sistemi üzerinden karşılıklı iki devletin alıp ve vermesi, gümrüklerdeki olguları artıracaktır” dedi.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ - KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ORTAK GÜMRÜK KOMİTESİ 1. TOPLANTISI’

Görüşmenin ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Gümrük Komitesi 1. Toplantısı’na katılarak açılış konuşması yaptı.

“Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Gümrük Komitesi 1. Toplantısı”, 2007 tarihinde imzalanan ‘Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokol’ çerçevesinde sürdürülen işbirliğinin önemini içeriyor.

Toplantıda, KKTC Gümrük ve Otomasyon Sistemi projesinin son durumu, risk analizi boyutunun da dikkate alınarak gümrük altyapısının güçlendirilmesine yönelik verilen eğitim desteği konuları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.