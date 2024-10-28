Maliye Bakanı Özdemir Berova, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, Cumhuriyetin bugünlere gelmesinde hizmet verenleri saygıyla selamladığını belirtti.

Bakan Berova, mesajında şunları dile getirdi:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ diye ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü, Anavatan Türkiye ile aynı coşku ve duygu bütünlüğü içinde kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Büyük Türk milleti, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatanı işgal etmek isteyen güçlere karşı mazlum milletlere de varoluş yolunda cesaret örneği göstererek Kurtuluş Savaşı’na girmiş; kazandığı büyük zaferi, milli iradeyi esas alan Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırmıştır.

Cumhuriyet, çok zor duruma düşen bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanmak için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin ürünüdür. Kuruluşundan bu yana Türk ulusunun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasının itici gücü olan Cumhuriyet, her alanda ilerlemenin kaynağı ve ulusal birlik ile beraberliğin en büyük güvencesi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, KKTC halkının güvencesi, umudu ve gururu olarak bizlere de güç vermeye devam etmektedir.

Büyük Önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesinde hizmet verenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz.”