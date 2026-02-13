Maliye Bakanlığı bürokratlarının da yer aldığı görüşmede kuyumculuk sektörüne ilişkin güncel gelişmeler ve mali konular ele alındı.

AKSAY

KKTC Mücevheratçılar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Hüseyin Aksay konuşmasında, sektörün karşılaştığı güncel sorunlara değinerek, çözüm noktasında kamu ile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, sektör temsilcileriyle sürdürülen diyalogun önemine vurgu yaparak, ekonomik faaliyetlerin daha güçlü ve kayıtlı bir yapıda ilerlemesi için iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca sektörün beklenti ve önerileri de değerlendirildi.